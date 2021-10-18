КГГА увеличила стоимость строительства Подольско-Воскресенского моста

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Киевская городская государственная администрация увеличила сметную стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода на 8,7 млрд гривен (на 77%) до 19,9 млрд гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение КГГА от 13 октября

Этим распоряжением КГГА переутвердила проект строительства Подольского мостового перехода, предусмотрев общую сметную стоимость проекта в ценах по состоянию на 21 сентября 2021 года в 19,9 млрд гривен.

При этом признано утратившим силу распоряжение КГГА №697 от 16 августа 2016 года, которым общая стоимость проекта была утверждена в ценах на 1 июня 2016 года в 11,3 млрд гривен.

Прокуратура сообщила руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам о подозрении в хищении 150 млн гривен на строительство Подольского моста.

Также 16 августа прокуратура проводила обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, у заказчика работ из-за возможного нанесения ущерба в размере 4,5 млн гривен при строительстве Подольского моста.

Тем временем ДФС в Киеве расследует уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн гривен отношении лиц частного предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через реку Днепр в Киеве.