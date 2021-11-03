В СБУ объяснили, почему пришли с обысками в Государственную налоговую службу

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили в Государственной налоговой службе схему "покрывания" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Для получения доказательств противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Государственной налоговой службе, ее региональных подразделениях, а также по местам проживания фигурантов производства.

В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым, "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Устанавливаются все лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-министра - министра экономики Украины Алексея Любченко. Также обыски проходят у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ДПС.