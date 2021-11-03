13:28  03 ноября
Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского
08:09  03 ноября
ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области
08:24  03 ноября
На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима "тишины", погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2021, 14:29 10

В СБУ объяснили, почему пришли с обысками в Государственную налоговую службу

03 ноября 2021, 14:29 10
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили в Государственной налоговой службе схему "покрывания" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Для получения доказательств противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Государственной налоговой службе, ее региональных подразделениях, а также по местам проживания фигурантов производства.

В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым, "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Устанавливаются все лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-министра - министра экономики Украины Алексея Любченко. Также обыски проходят у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ДПС.

обыски НАБУ СБУ расследование налоги предприниматели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram