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04 ноября 2021, 16:38 6

В Херсонской ОГА рассказали, когда область может выйти из красной зоны

04 ноября 2021, 16:38 6
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из открытых источников
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Примерно через неделю эпидемическая ситуация в Херсонской области может позволить региону выйти из "красной" карантинной зоны

Как пишет RegioNews со ссылкой на брифинг заместителя председателя Херсонской ОГА Николая Якименко, существенное улучшение возможно только в случае сохранения существующей динамики снижения заболеваемости на коронавирус и рост уровня вакцинации от COVID-19.

Чиновник отметил, что в регионе в последние дни уменьшается и количество выявленных случаев COVID-19, и количество госпитализированных больных. В частности, сейчас на стационарном лечении находятся 1837 человек (72% от общего количества ковидных койко-мест в области). С подозрением на COVID-19 – 322 больных. Из тех, чей диагноз подтвержден, в состоянии средней тяжести находятся 1424 человека, в тяжелом состоянии – 91, из которых к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 пациентов.

Также Якименко сказал, что в последние дня уменьшилось количество вызовов "скорой помощи" к больным на COVID-19.

Вместе с тем сейчас ежедневно прививки от COVID-19 получают около семи тысяч жителей Херсонщины.

По словам Якименко, если сохранится такая же динамика относительно заболеваемости и вакцинации, то примерно через неделю Херсонская область достигнет показателей, которые позволят ей выйти из "красной" зоны.

Напомним, что Херсонщина стала первым регионом, который перешел в красную зону. Сейчас в красной зоне более половины областей и город Киев.

карантин красная зона Херсонская ОГА COVID-19

 
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