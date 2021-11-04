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04 ноября 2021, 15:59 19

Кузин рассказал, когда будет пик коронавируса в Украине

04 ноября 2021, 15:59 19
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Фото из открытых источников
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Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавирус в Украине

Как рассказал он в эфире канала "Украина 24", по его словам, это произойдет уже в ближайшие недели, пишет RegioNews.

Как рассказал Кузин, министерство прогнозирует, что пиковые нагрузки на медицинскую систему начнутся уже через две-три недели. После этого ситуация начнет улучшаться.

"По нашим прогнозам, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным убыванию до середины декабря 2021 года, в том числе (ожидается - ред.) улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - сказал главный санврач.

Напомним, что количество случаев COVID-19 в Украине превысило 3 миллиона. В то же время в Минздраве назвали три области, которые на пороге перехода в "красную" зону.

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