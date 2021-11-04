12:22  04 ноября
Кличко объяснил, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве
09:29  04 ноября
В "желтой" зоне карантина стало на одну область больше - Минздрав
08:06  04 ноября
Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений: ранен украинский боец
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2021, 12:22 1397

Кличко объяснил, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве

04 ноября 2021, 12:22 1397
Читайте також українською мовою
Фото: kyivcity.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что дети вернутся в учебные заведения, когда снизятся показатели заболеваемости COVID-19 и улучшится эпидемическая ситуация

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей!"- подчеркнул Кличко.

По его словам, в эту волну COVID-19 многие дети болеют тяжело. А также есть летальные исходы среди детей.

Только на этой неделе в Киеве - от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки, например, - 41 смерть. В том числе - умер восьмилетний мальчик. Более половины тысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них - в тяжелом состоянии.

Напомним, 1 ноября Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В городе введены максимальные ограничения для лиц без COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Киев школа госпитализация болезнь дети Виталий Кличко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram