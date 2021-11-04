Кличко объяснил, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что дети вернутся в учебные заведения, когда снизятся показатели заболеваемости COVID-19 и улучшится эпидемическая ситуация

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей!"- подчеркнул Кличко.

По его словам, в эту волну COVID-19 многие дети болеют тяжело. А также есть летальные исходы среди детей.

Только на этой неделе в Киеве - от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки, например, - 41 смерть. В том числе - умер восьмилетний мальчик. Более половины тысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них - в тяжелом состоянии.

Напомним, 1 ноября Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В городе введены максимальные ограничения для лиц без COVID-сертификата или ПЦР-теста.