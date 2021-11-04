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04 ноября 2021, 19:19 142

Стало известно, кто сможет получить сертификат о выздоровлении от COVID-19

04 ноября 2021, 19:19 142
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Фото из открытых источников
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Уже на следующей неделе в Украине заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Однако его смогут получить лишь те, кто обращался к врачу после подтверждения инфицирования

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает RegioNews.

Сертификат о выздоровлении смогут получить те граждане, у которых врач установил диагноз COVID-19 после запуска этого документа. Те, кто болел в 2020 или в 2021 году, получить сертификат не смогут.

Кроме того, для получения цифрового сертификата о выздоровлении, врач обязательно должен внести информацию о диагнозе в электронную систему здравоохранения.

То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ - скачать сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством, - заявил в Минздраве.

Как сообщалось, в "Борисполе" пограничники обнаружили фейковые COVID-сертификаты у пяти украинцев.

Раньше в Минцифре анонсировали COVID-сертификаты в действии для владельцев паспортов-книжечек.

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