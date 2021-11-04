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04 ноября 2021, 11:41 187

Рада дополнительно выделила 650 миллионов гривен на закупку кислородных станций

04 ноября 2021, 11:41 187
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из открытых источников
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Верховная Рада дополнительно выделила 650 миллионов гривен на закупку кислородных станций

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 336 народных депутатов.

Согласно законопроекту на централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения.

Кроме этого законопроектом предусматривается выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций в сумме 150 миллионов гривень.

Напомним, что накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пациентам с COVID-19 нужно втрое больше кислорода, чем во время минувшей волны коронавируса. Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой.

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