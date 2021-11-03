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03 ноября 2021, 09:26 656

"Мажор", устроивший смертельное ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь на анализы

03 ноября 2021, 09:26 656
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Фото: Нацполиция
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Николай Харьковский после смертельного ДТП, произошедшего в Харькове 26 октября, отказался от добровольной сдачи крови на анализ 

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель семьи погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк.

"Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока что это право не реализовано!"- сообщил Черняк.

По его мнению, анализ мог бы "полностью исключить присутствие любых веществ, которые прямо влияют на квалификацию преступления".

Черняк также сообщил, в настоящее время следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем автомобиля находился именно 16-летний Николай Харьковский. По делу, по его данным, оперативно назначили ряд экспертиз. Правоохранители ищут свидетелей аварии.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников рассказал, что 16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезв.

ДТП расследование адвокат авария анализы

 
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