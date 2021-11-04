Избиение митингующих в Запорожье могут завтра обсудить в Раде во время "Часа вопросов к правительству" – нардеп

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В Запорожье во время митинга "антивакцинаторов" полиция применила силу против митингующих. Ситуацию могут завтра обсудить в Раде во время "Часа вопросов к правительству"

Об этом рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Роман Соха в ток-шоу "Сегодня" на телеканале"Украина 24", передает RegioNews.

Вчера по всей стране проходили "антивакцинаторские" митинги, и в Киеве они были достаточно велики. Перекрывали движение, был коллапс, но пальцем никто и никого не трогал. Совсем другая ситуация произошла в Запорожье. Там полиция совершила преступление в отношении тех людей, которые вышли на митинг. Их жестоко избили. Человека, который лежит на полу, пришлось реанимировать в течение 15 минут, потому что он даже не дышал. Это делали сами сотрудники полиции, которые очень сильно перепугались, что этот человек может умереть, — рассказал нардеп.

Соха сообщил, что ситуацию в Запорожье могут завтра обсудить в Раде во время "Часа вопросов к правительству".

Поэтому завтра у нас будет так называемый "Час вопросов к правительству", я буду поднимать вопрос, который касается министра МВД. Я буду ставить вопрос, чтобы вот эти люди, которые принимали непосредственно участие в избиении, были наказаны, были уволены, — сказал парламентарий.

Также он добавил, что понести наказание могут и руководители Запорожской области.

Я буду ставить вопрос о том, чтобы понесли наказание и были уволены непосредственно руководители, которые отдали этот приказ... Если в процессе расследования будет информация, что такой приказ был отдан руководителями области, значит, им тоже нечего делать на своих местах, — сказал он.

Как сообщалось, в Запорожье будут расследовать законность действий полицейских, которые задерживали участников митинга антивакцинаторов. В Запорожье во время задержания полицией упал один из участников митинга противников вакцинации под стенами ОГА, назначено служебное расследование.