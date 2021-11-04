Геращенко хотят лишить участия в 5-ти заседаниях Рады за выступление 2019 года
Верховная Рада в пятницу рассмотрит вопрос о лишении, кроме нардепа Третьяковой, еще и Ирины Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента
Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году.
Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.
Как сообщалось, Рада в пятницу отстранит "слугу народа" Третьякову на 5 заседаний.
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