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04 ноября 2021, 20:17 150

Геращенко хотят лишить участия в 5-ти заседаниях Рады за выступление 2019 года

04 ноября 2021, 20:17 150
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада в пятницу рассмотрит вопрос о лишении, кроме нардепа Третьяковой, еще и Ирины Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году.

Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.

Как сообщалось, Рада в пятницу отстранит "слугу народа" Третьякову на 5 заседаний.

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