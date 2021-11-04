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04 ноября 2021, 13:04 43

В МВД планируют обязать патрульных всегда включать камеры при общении

04 ноября 2021, 13:04 43
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Фото: из открытых источников
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Начиная с 2022 года всех патрульных оснастят персональными бодикамами (видеорегистраторами, которые крепятся на одежду патрульного) и они будут обязаны их включать во время общения с гражданами

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время выступления на форуме "Украина 30".

"Со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодиками. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами", – сказал Монастырский.

По его словам, таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

Напомним, в полиции утверждают, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.

патрульная полиция закон полиция правила камеры

 
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