В МВД планируют обязать патрульных всегда включать камеры при общении

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Начиная с 2022 года всех патрульных оснастят персональными бодикамами (видеорегистраторами, которые крепятся на одежду патрульного) и они будут обязаны их включать во время общения с гражданами

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время выступления на форуме "Украина 30".

"Со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодиками. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами", – сказал Монастырский.

По его словам, таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

Напомним, в полиции утверждают, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.