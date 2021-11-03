На Сумщине из-за конфликта со сверстником 11-летний мальчик получил ножевое ранение

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В Сумской области во дворе дома между двумя сверстниками произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из мальчиков вытащил нож и ранил им другого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Так, в полицию поступило сообщение от врачей "скорой" о госпитализации ребенка. Следователи выехали на место происшествия и установили, что ранение ребенок получил во время драки со сверстником.

11-летнего мальчика с резаной раной доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", в рамках которого устанавливают обстоятельства этого происшествия.

Ранее сообщалось о том, что на Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа.