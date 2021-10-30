На Кировоградщине обнаружили 58 носителей стафилококка среди работников пищеблоков в 52 учебных заведениях

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Об этом рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

11 октября работники Кировоградского центра контроля и профилактики болезней начали проверки работников пищеблоков учреждений образования области на наличие стафилококка.

По словам Надежды Оперчук, с 22 по 29 октября 2021 года обследовали 571 работника в 275 заведениях.

58 случаев стафилакока обнаружили в 52-х заведениях:

в 26 детских садах – 27 случаев (в Кропивницком – 8, Александрии – 5, Светловодске – 2, в Долинской – 1, в Знаменской общине – 5 случаев, Благовещенской – 2, в Онуфриевской, Суботцевской Новопражской и Дмитриевской – по одному).

в 25 школах – 29 случаев (Кропивницкий – 1, Александрия – 7 случаев, в Долинской – 1, Светловодск – 1, Благовещенске – 2 случая, Долинской общине – 5 случаев, Онуфриевской, Новомиргородській, Кетрисановской общинах – 2 случая, Головановской, Устиновской, Знаменской, Александрийской, Гуревской , Пантаивской общинах – 1)

в интернате - 2 случая (Приютовская община).

Сейчас продолжаются исследования биологических образцов от 225 работников столовых.

Выявленные носители инфекции отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

Есть ли виновные в этой ситуации - должно сказать расследование, говорит врач.

Потому что очень редко, но бывает, когда у человека есть инфекция, а симптомов нет. Каждый работник кухни отчитывается о состоянии своего здоровья в соответствующем журнале. Кроме того, есть медсестра в заведении, обязанностью которой является контроль за работниками, особенно кухни. Мы сообщили о результатах проверки Госпродпотребслужбу, департамент здравоохранения, городские и районные отделы образования, территориальные общины. Кто и какое понесет наказание – станет известно после детального рассмотрения каждого случая, - говорит Надежда Оперчук.

Как сообщалось 8 октября, Минздрав начинает внезапные проверки работников пищеблоков школ.

После этого в Винницкой области у 14 работников детских столовых обнаружили золотистый стафилококк.