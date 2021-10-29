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29 октября 2021, 14:59 13

В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита

29 октября 2021, 14:59 13
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Фото из открытых источников
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В Закарпатской области обнаружили вирус, который вызывает полиомиелит

Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге, его обнаружили в рамках эпидемиологического расследования случая полиомиелита в Ровенской области, пишет RegioNews.

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", - заявил он.

По словам Кузина, обнаруженные на Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры примет государство, а пока мы ждем результатов, под угрозой все не вакцинированные дети страны до 5 лет", - подчеркнул главный санврач.

При этом он добавил, что единственная защита от полиомиелита - вакцинация.

Напомним, в октябре впервые за много лет в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка. Тогда же в Минздраве заявили, что в Украине существует угроза распространения полиомиелита.

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