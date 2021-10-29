В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита
В Закарпатской области обнаружили вирус, который вызывает полиомиелит
Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге, его обнаружили в рамках эпидемиологического расследования случая полиомиелита в Ровенской области, пишет RegioNews.
"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", - заявил он.
По словам Кузина, обнаруженные на Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.
"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры примет государство, а пока мы ждем результатов, под угрозой все не вакцинированные дети страны до 5 лет", - подчеркнул главный санврач.
При этом он добавил, что единственная защита от полиомиелита - вакцинация.
Напомним, в октябре впервые за много лет в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка. Тогда же в Минздраве заявили, что в Украине существует угроза распространения полиомиелита.