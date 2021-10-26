В Украине существует угроза распространения полиомиелита - Минздрав

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Подтвержденный случай полиомиелита у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области вызвал угрозу распространения полиовируса в Украине

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.Жизнь.

На совместном брифинге Минздрава с Центром общественного здоровья, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечалось, что риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях, особенно для непривитых детей в возрасте до 5 лет.

Участники брифинга призвали родителей вакцинировать детей против полиомиелита, чтобы избежать его распространения.

Согласно Национального календаря профилактических прививок, детей вакцинируют против полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

Если вы отказались от прививок или пропустили их по каким-то причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте это, - говорится в сообщении.

Прививки бесплатные и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве, напоминают в учреждении.

В Минздраве также назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении полиомиелитом: диарея; тошнота; рвота; головная боль; боль в животе и горле; лихорадка; слабость в руках или ногах.

Если у вашего ребенка возникли такие симптомы, нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику, – отмечают в Минздраве.

Как сообщалось, в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка: его родители - антивакцинаторы.

Впоследствии на Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей.