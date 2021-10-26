12:57  26 октября
Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации
12:32  26 октября
Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"
17:36  26 октября
На Донбассе российские оккупанты снова убили нашего воина
UA | RU
UA | RU
26 октября 2021, 21:06 98

В Украине существует угроза распространения полиомиелита - Минздрав

26 октября 2021, 21:06 98
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Подтвержденный случай полиомиелита у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области вызвал угрозу распространения полиовируса в Украине

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.Жизнь.

На совместном брифинге Минздрава с Центром общественного здоровья, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечалось, что риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях, особенно для непривитых детей в возрасте до 5 лет.

Участники брифинга призвали родителей вакцинировать детей против полиомиелита, чтобы избежать его распространения.

Согласно Национального календаря профилактических прививок, детей вакцинируют против полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

Если вы отказались от прививок или пропустили их по каким-то причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте это, - говорится в сообщении.

Прививки бесплатные и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве, напоминают в учреждении.

В Минздраве также назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении полиомиелитом: диарея; тошнота; рвота; головная боль; боль в животе и горле; лихорадка; слабость в руках или ногах.

Если у вашего ребенка возникли такие симптомы, нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику, – отмечают в Минздраве.

Как сообщалось, в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка: его родители - антивакцинаторы.

Впоследствии на Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей.

Минздрав заболевание дети вакцинация вспышка

Эксперимент с вакцинацией в Моршине: в городе нет ни одного госпитализированного с COVID
26 октября 2021, 11:06
В Украине за все время пандемии COVID-19 умерло 42 ребенка - Минздрав
25 октября 2021, 15:29
Во Львове оштрафовали директора гимназии из-за невакцинированных сотрудников
25 октября 2021, 10:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram