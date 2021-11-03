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03 ноября 2021, 11:59 212

В Житомире к очному обучению после каникул готовы только три школы

03 ноября 2021, 11:59 212
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Фото: из открытых источников
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В Житомире с 8 октября к обучению смогут вернуться ученики средних и старших классов трех школ. Остальные школы города не имеют 100% вакцинаций среди персонала 

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова.

По ее словам, городской совет сейчас рассматривает возможность начала учебы с 8 ноября, из-за того, что в "красной" зоне могут работать только заведения, где вакцинировано 100% персонала.

"На сегодняшний момент у нас есть три таких заведения: городской лицей №1, школа №19 и школа №32, где 100% работников вакцинированы. Поэтому планируем, что в этих заведениях все классы пойдут на обучение. Далее будем ожидать еще разъяснения Министерства образования относительно отстранения или дистанционной работы в дальнейшем", - сообщила Мисюрова.

Как отметила заместитель городского головы, требование о вакцинации касается также работников музыкальных школ и других учреждений внешкольного образования.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области школьников отправили на дистанционное обучение.

Также в школах Одессы продлили каникулы до 7 ноября. Кроме этого, с 29 октября на Сумщине школы перешли на "дистанционку".

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