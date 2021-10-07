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07 октября 2021, 14:44 163

На Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей

07 октября 2021, 14:44 163
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Фото: Рixabay
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В Ровенской области маленький мальчик, у которого накануне подтвердили полиомиелит, сейчас уже не становится на ноги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что малышу год и четыре месяца, он воспитывается в семье, где десять детей. Когда он попал в больницу, ноги уже были слабые. Впоследствии диагноз подтвердили.

Ребенок не был вакцинирован от этой болезни, поскольку родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. Во время обследования семьи, специалисты обнаружили вирус еще у шестерых детей, но пареза конечностей у них нет.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит - вирусная инфекция. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые - чаще всего через грязные руки, пищу и воду. Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. Эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине женщина из-за отравления консервой попала в больницу с ботулизмом.

болезнь Ровно

 
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