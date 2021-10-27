Украина с ноября разрешит импорт электроэнергии из России и Беларуси - СМИ

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Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг не намерена продлевать на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Энергореформу" это связано с низкими запасами угля и угрозой дефицита электроэнергии

"Регулятор уже определился с решением – он не будет запрещать импорт из России и Беларуси на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП. Сами знаете, какие у нас запасы угля", – отметил источник издания

Напомним, что в конце сентября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года. Запрет на импорт был введен в конце мая