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03 ноября 2021, 17:09 381

Жене Семенченко вручили подозрение в краже денег из благотворительного фонда

03 ноября 2021, 17:09 381
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины заподозрила жену бывшего народного депутата Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

Об этом без указания фамилии сообщается на сайте СБУ, передает RegioNews.

По информации следствия, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные.

Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен. Все это - из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона, - говорится в сообщении.

Ей объявили о подозрении по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

По данным следствия, она присвоила не менее 150 000 гривен.

Очевидно, речь идет о жене бывшего комбата Донбасса Семена Семенченко Наталье Московец (Музыке) - она подтвердила эту информацию в своем Facebook.

Как сообщалось, 29 сентября СБУ завершила расследование "дела Семенченко".

Также Семенченко остается под стражей.

подозрение СБУ хищение Благотворительность Жена Семен Семенченко

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