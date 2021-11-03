Жене Семенченко вручили подозрение в краже денег из благотворительного фонда
Служба безопасности Украины заподозрила жену бывшего народного депутата Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"
Об этом без указания фамилии сообщается на сайте СБУ, передает RegioNews.
По информации следствия, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные.
Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен. Все это - из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона, - говорится в сообщении.
Ей объявили о подозрении по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
По данным следствия, она присвоила не менее 150 000 гривен.
Очевидно, речь идет о жене бывшего комбата Донбасса Семена Семенченко Наталье Московец (Музыке) - она подтвердила эту информацию в своем Facebook.
Как сообщалось, 29 сентября СБУ завершила расследование "дела Семенченко".