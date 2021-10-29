На Одещине разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств из фонда соцвыплат

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В Одесской области правоохранители разоблачили чиновников Управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госрайадминистрации на хищении 5 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Выплаты оформляли на людей, которые когда-либо получали социальную помощь, без их ведома. Зачислялись средства на банковские карты для социальных выплат, которые изготавливали через "своих" банковских сотрудников", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что работники районного управления соцзащиты населения и здравоохранения вносили недостоверные сведения в базы данных, изготавливали копии, необходимые для начисления соцвыплат официальных документов, и осуществляли незаконные начисления.

После назначения пособия и утверждения выплатных ведомостей, наличные в банкоматах снимала сообщница должностных лиц.

Во время 6 обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас трем специалистам управления соцзащиты и их сообщнице сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.