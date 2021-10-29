09:02  29 октября
В Украине еще один антирекорд новых случаев коронавируса за сутки
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
08:06  29 октября
На Донбассе увеличилась интенсивность обстрелов, пострадали трое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
29 октября 2021, 12:46 432

На Одещине разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств из фонда соцвыплат

29 октября 2021, 12:46 432
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области правоохранители разоблачили чиновников Управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госрайадминистрации на хищении 5 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Выплаты оформляли на людей, которые когда-либо получали социальную помощь, без их ведома. Зачислялись средства на банковские карты для социальных выплат, которые изготавливали через "своих" банковских сотрудников", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что работники районного управления соцзащиты населения и здравоохранения вносили недостоверные сведения в базы данных, изготавливали копии, необходимые для начисления соцвыплат официальных документов, и осуществляли незаконные начисления.

После назначения пособия и утверждения выплатных ведомостей, наличные в банкоматах снимала сообщница должностных лиц.

Во время 6 обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас трем специалистам управления соцзащиты и их сообщнице сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.

мошенники социальные выплаты бюджет финансовая помощь СБУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram