Семенченко остается под стражей - суд

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Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании и руководстве вооруженным военизированным формированием

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

Сообщается, что 6 октября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 08 сентября 2021 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного управления СБ Украины в городе Киеве и Киевской области и продолжен в отношении подозреваемого С. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 ноября 2021 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 8 сентября 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, СБУ завершила расследование "дела Семенченко".

Напомним, еще 26 марта СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК.