СБУ завершила расследование "дела Семенченко"

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Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным спецслужбы, фигурантам дела открыли доступ к его материалам.

Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2, ч. 3 ст. 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

- ч. 2 ст. 258 (Террористический акт);

- ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

- ч. 2 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

В начале 2021 года СБУ заявила о разоблачении не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, более известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро.

8 сентября Соломенский районный суд Киева продлил экс-нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, меру пресечения в виде содержания под стражей.