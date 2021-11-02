Стало известно, сколько школ в Украине ушли на каникулы из-за коронавируса

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На каникулах сегодня находятся ученики более 4,7 тысячи школ

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Телеграмме, пишет RegioNews.

"Сегодня на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ (34% от общего количества), дистанционно обучающиеся - 6 тыс. 384", - заявил Шкарлет.

Наибольшее количество школ на каникулах в Одесской области - 427, Киевской - 415, Запорожской - 346, Днепропетровской - 305, Харьковской - 285.

В МОН напомнили, что в связи с принятыми изменениями в постановления КМУ от 9 декабря 2020 года №1236, учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19.

Из-за невыполнения этого требования в целом в "красной" зоне на дистанционную форму обучения перешли 3 тыс. 207 школ. Всего в Львовской области - 819 школ, Днепропетровской - 476, Ивано-Франковской - 387.

Напомним, ранее сообщалось, что еще несколько областей в ближайшие дни могут перейти в "красную" зону.