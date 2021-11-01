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01 ноября 2021, 13:12 834

Рубан рассказал, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве

01 ноября 2021, 13:12 834
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Фото: из открытых источников
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Председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заверил, что дети вернутся в учебные заведения, когда снизятся показатели заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

На этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", - рассказал Рубан.

По его словам, решение по обучению в школах будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС после получения данных.

Он напомнил, что движущей силой заболеваемости являются дети и подростки, которые переносят штамм коронавируса "Дельта".

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В городе введены максимальные ограничения для лиц без COVID-сертификата или ПЦР-теста.

карантин школа образование дети Олег Рубан

 
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