Школьники Николаева на неделю ушли на "дистанционку"

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Николаевская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о переводе школ на дистанционное обучение

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич на своей Fcebook-странице, передаёт RegioNews.

Решение об этом было принято накануне, 31 октября. Речь идет об одной неделе, – написал Сенкевич.

Решение касается учащихся 2-11 классов общеобразовательных школ, заведений внешкольного образования, музыкальных и спортивных школ.

Для учащихся первых классов и учащихся первых-девятых классов специальной школы для детей с нарушением зрения продолжаются каникулы до 5 ноября, – отметил Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что в городе несколько дней подряд растет количество новых случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 октября зафиксировали 448 новых случаев, всего в области – 939. Весь регион находится в "красной" зоне с 26 октября.

Как сообщалось, в Черновицкой области школьников отправили на дистанционное обучение.

Также в школах Одессы продлили каникулы до 7 ноября.

Кроме этого, с 29 окрября на Сумщине школы перешли на "дистанционку".