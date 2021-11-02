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В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников
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02 ноября 2021, 09:13 570

В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников

02 ноября 2021, 09:13 570
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Фото: из открытых источников
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Начиная с 1 ноября в Чернигове в режиме очного обучения работает лишь одна школа №4. Там от COVID-19 вакцинировались 100% работников, в остальных учреждениях 5-11 классы переведены на дистанционное обучение

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение во всех школах, кроме четвертой, где вакцинированы 100% работников. Для учащихся начальных, 1-4 классов, все заведения работают в штатном режиме", - отметил он.

По его словам, дистанционное обучение в школах продлится минимум неделю.

Напомним, Черниговская область начиная с 30 октября находится в "красной" зоне карантина.

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