В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников
Начиная с 1 ноября в Чернигове в режиме очного обучения работает лишь одна школа №4. Там от COVID-19 вакцинировались 100% работников, в остальных учреждениях 5-11 классы переведены на дистанционное обучение
Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.
Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение во всех школах, кроме четвертой, где вакцинированы 100% работников. Для учащихся начальных, 1-4 классов, все заведения работают в штатном режиме", - отметил он.
По его словам, дистанционное обучение в школах продлится минимум неделю.
Напомним, Черниговская область начиная с 30 октября находится в "красной" зоне карантина.
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