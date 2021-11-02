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02 ноября 2021, 14:19 193

В Минздраве говорят, что из-за вакцинации от COVID- 19 никто не умер

02 ноября 2021, 14:19 193
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из открытых источников
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В Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации от коронавируса составляет 0,1%. Ни одного летального случая после COVID-вакцинации в стране не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как пояснила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяна Башкатова, врач обязан отчитываться о чрезвычайные события после иммунизации, которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен самостоятельно делать выводы относительно их причин.

Эксперт рассказала, что большинство неблагоприятных событий после иммунизации, о которых стало известно ГЭЦ, - это привычные для медиков проявления, а именно:

покраснение кожи,

головная боль,

недомогание,

миалгия (боли в мышцах),

повышение температуры тела и тому подобное.

Вместе с тем, в Украине было зарегистрировано 14 случаев анафилактического шока на около 17 млн введенных доз. В Минздраве объясняют, что это очень низкая частота.

"Ни один летальный случай вследствие вакцинации не зарегистрирован...профиль безопасности вакцин от COVID - 19 является благоприятным и польза значительно превышает риск", - резюмировали в Минздраве.

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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