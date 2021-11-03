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03 ноября 2021, 11:31 3

В Минздраве заявили, что каждый третий украинец имеет по крайней мере одну дозу COVID-вакцины

03 ноября 2021, 11:31 3
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Фото из открытых источников
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Каждый третий взрослый в Украине вакцинирован от коронавируса по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый прошел полный курс вакцинации. 

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября, пишет RegioNews.

"Сегодня каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой. Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации. Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели. Ожидаем, что в течение ближайших двух недель спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое, и имею надежду, что спрос на первую дозу не уменьшится", - сказал Ляшко.

Он призвал регионы максимально подготовиться к прогнозируемому увеличению людей, которые хотят делать прививки - обеспечить работу всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации с учетом прогнозируемого увеличения спроса.

"Организация вакцинального процесса в соответствии с рекомендациями Минздрава – это забота в первую очередь о здоровье своей общины, а также это возможность избежать попадания до красного уровня эпидемической опасности", - добавил министр.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что из-за вакцинации от COVID-19 никто не умер.

вакцинация Минздрав коронавирус

 
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