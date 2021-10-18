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18 октября 2021, 13:53 574

В ОАСК оспаривают приказ Минздрава об обязательной вакцинации

18 октября 2021, 13:53 574
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Фото из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации

Об этом информирует пресс-служба суда, передает RegioNews.

Суд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан – Дмитрий Ламза, - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины от 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам”. Кроме того, в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК остановить действие соответствующего приказа Минздрава.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Как сообщалось, Ляшко анонсировал расширение перечня профессий, которые обяжут вакцинироваться от COVID-19.

Раньше Минздрав утвердил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19,

суд иск Минздрав оаск вакцинация

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