В ОАСК оспаривают приказ Минздрава об обязательной вакцинации
Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Об этом информирует пресс-служба суда, передает RegioNews.
Суд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан – Дмитрий Ламза, - говорится в сообщении.
Отмечается, что истец просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины от 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам”. Кроме того, в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК остановить действие соответствующего приказа Минздрава.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.
Как сообщалось, Ляшко анонсировал расширение перечня профессий, которые обяжут вакцинироваться от COVID-19.
Раньше Минздрав утвердил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19,