У Медведчука истек срок домашнего ареста - Офис генпрокурора

из открытых источников

Предельный срок домашнего ареста народного депутата Виктора Медведчука в уголовном производстве о покушении на разграбление национальных ценностей закончился

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Офиса Генерального пркоурора.

В связи с этим офис генпрокурора просит суд применить в отношении Медведчука в этом уголовном производстве личное обязательство

"Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - отмечается в сообщении.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на подозреваемого парламентария прокуроры:

- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

- не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

- сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

В то же время в ОГП напоминают, что подозреваемый народный депутат сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

Напомним, что подозрение в финансировании терроризма Медведчук получил в начале октября.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

"Однако Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Зато были организованы поставки угля с оккупированной территории и денежные средства перечислялись на финансирование террористов из "ЛНР" и ДНР", - сообщил Баканов.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, дело касается периода времени между Луганском и Дебальцево".

По информации следствия "республикам" было перечислено 200 миллионов гривен.

Во время брифинга силовики включили аудиозапись, где человек с голосом похожий на Медведчука ведет переговоры о закупке угля в самопровозглашенных республиках.

Генпрокуратура Ирина Венедиктова отметила, что"с этими фактами мы готовы идти в суд".