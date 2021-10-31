В Сумах произошла стычка между журналистами и представителями "Правого сектора"

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Между активистами организации "Правый сектор" и журналистами телеканала "НАШ" произошел конфликт, в результате которого пострадал журналист и оператор телеканала

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В центре областного центра между активистами и журналистами одного из телеканалов произошла стычка. В ближайшее время всем участникам конфликта будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В то же время на телеканале добавили, что в результате нападения журналисту телеканала разбили губу.

"Получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мы пытались построить диалог, за считанные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались, они пытались сделать все по-максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать. Полиция диалога не может ничего сделать", - рассказал журналист телеканала Максим Герасименко.

По его словам, праворадикалы разгромили аппаратуру, полиция не смогла этому помешать.

Напомним, в Сумах правоохранители рассматривают две основные версии убийства представителя "Правого сектора" Александра Иванины - убийство по заказу и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.