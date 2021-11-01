В Киеве задерживали нардепа Илью Киву

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Скандально известный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что его задержали на Столичном шоссе в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNEWS.

Нардеп рассказал, что его машину остановили патрульные "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег".

По словам Кивы, полицейские не знали, что он находится в автомобиле.

Кроме того он заявил, что никакого подозрения за госизмену не получал. Сейчас Кива находится на месте задержания – ждет адвоката.

Впоследствии на место происшествия якобы прибыла следственно-оперативная группа, которая, по словам Кивы, убедилась в законности документов и до нардепа больше нет вопросов.

О том, что Киву отпустили, сообщает в своем Telegram-канале и Игорь Мосийчук.

Подозрение не вручили. Он заявляет о провокации со стороны МВД, - написал Мосийчук.

Как сообщалось, на Киву открыто уголовное производство по статье "государственная измена".

Также по факту стрельбы нардепа от ОПЗЖ Кивы возбуждено уголовное дело.