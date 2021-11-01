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01 ноября 2021, 15:29 10

В Винницкой области охотник подстрелил подростка, гулявшего у пруда

01 ноября 2021, 15:29 10
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Фото: из открытых источников
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В селе Малая Стратиевка Гайсинского района 26-летний мужчина во время охоты на дичь попал из ружья в 14-летнего подростка, который гулял с собакой возле пруда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Около 13:00 ч. в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставлен 14-летний житель села Малая Стратиевка", - говорится в сообщении.

Так, пообщавшись с парнем правоохранители установили, что ранение он получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь. Зарегистрированное оружие у охотника изъято.

По факту травмирования ребенка полиция начала уголовное производство.

Напомним, ранее на Житомирщине 13-летний юноша из ружья ранил товарища.

оружие полиция охотники медики ранение

 
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