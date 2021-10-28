В Киеве "заминировали" Апелляционный суд
Киевский апелляционный суд временно приостановил работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.
Накануне поступила информация о минировании помещения Киевского апелляционного суда.
"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.
Работников и посетителей Киевского апелляционного суда эвакуировали. Правоохранители пока эту информацию не комментировали.
Напомним, 21 октября в Житомире правоохранители проверяли все судебные учреждения, которые есть в городе, из-за сообщения о минировании суда.
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