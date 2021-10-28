В Киеве "заминировали" Апелляционный суд

Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд временно приостановил работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне поступила информация о минировании помещения Киевского апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.

Работников и посетителей Киевского апелляционного суда эвакуировали. Правоохранители пока эту информацию не комментировали.

Напомним, 21 октября в Житомире правоохранители проверяли все судебные учреждения, которые есть в городе, из-за сообщения о минировании суда.