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28 октября 2021, 15:55 16

В Киеве "заминировали" Апелляционный суд

28 октября 2021, 15:55 16
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Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд временно приостановил работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне поступила информация о минировании помещения Киевского апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.

Работников и посетителей Киевского апелляционного суда эвакуировали. Правоохранители пока эту информацию не комментировали.

Напомним, 21 октября в Житомире правоохранители проверяли все судебные учреждения, которые есть в городе, из-за сообщения о минировании суда.

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