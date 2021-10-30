Локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы – Кличко

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Введенный с 1 ноября локдаун в Киеве будет действовать для непривитых

Это заявил мэр города Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина" в пятницу, передает RegioNews.

С 1 ноября столица входит в "красную зону"... Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и проезда в транспорте, и в отношении посещения различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы, – сказал Кличко.

По его словам, в Киеве очень неутешительная статистика – ежедневно за последнюю неделю умирали по 40-50 человек. В субботу выйдет статистика, что за минувшие сутки умерло 54 человека.

Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодня проблем с обеспечением больниц пока нет, – заверил Кличко.

В то же время он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн. 200 тыс. прививок.

Как сообщалось, Киев отправили в "красную" зону с 1 ноября.