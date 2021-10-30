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30 октября 2021, 14:20 1865

Полиция заказала фальшивые COVID-сертификаты на имя Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников - Енин

30 октября 2021, 14:20 1865
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Фото из открытых источников
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Полиция разоблачила мошенников, продающих поддельные COVID-сертификаты, купив у них документы на имя известного журналиста

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Два поддельных документа для Савика Шустера. Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, которые демонстрируют отклонение дельцов от моральных ориентиров. Савик вел эфир из Италии и не смог добраться до Украины, потому что получил положительный тест на коронавирус, а правоохранители, в рамках контрольной закупки, смогли купить ему отрицательный тест да еще и сертификат прививки. Конечно, все, кто это сделал в тот же день были идентифицированы и арестованы. Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уже не говоря, что выбор как будто очевиден: либо получить 250 евро за подделки или возможность получить 6 лет тюрьмы. Грозит неволя и врачам, которые стали друзьями мошенников, - заявил первый заместитель.

Евгений Енин отметил, что все, кто хочет получить такие поддельные сертификаты и тесты, должны помнить, только за неделю открыто 100 уголовных производств. Также постоянно работают более 1200 мониторинговых мобильных групп, которые проверяют COVID-документы на подлинность. Постоянно ведется поиск дельцов и их заказчиков во всех форумах, чатах и закрытых группах.

Как сообщалось, экс-нардеп Савченко и ее сестра получили подозрение за "липовый" COVID-сертификат.

На днях предпринимателя из Винницкой области разоблачили на продаже фиктивных COVID-сертификатов.

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