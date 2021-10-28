Киев отправили в "красную" зону

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Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - подчеркивается в сообщении.

Министр напомнил, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - напомнил он. - .

Напомним, что на данный момент более половина регионов уже в "красной" зоне

С 30 октября в красную зону эпидопасности переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области