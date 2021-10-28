15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
18:14  28 октября
На Донбассе оккупанты четыре раза стреляли из запрещенного оружия, ранены два бойца ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 17:15 5

Киев отправили в "красную" зону

28 октября 2021, 17:15 5
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - подчеркивается в сообщении.

Министр напомнил, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - напомнил он. - .

Напомним, что на данный момент более половина регионов уже в "красной" зоне

С 30 октября в красную зону эпидопасности переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области

Кабмин Киев ГСЧС магазин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram