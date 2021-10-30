Локдаун у Києві діятиме для тих людей, які не вакциновані – Кличко

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Це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна" у п'ятницю, передає RegioNews.

З 1 листопада столиця входить до "червоної зони"... Ми розраховуємо на чітку взаємодію з поліцією. Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і стосовно відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун у Києві діятиме для тих людей, які не вакциновані, – сказав Кличко.

За його словами, у Києві дуже невтішна статистика – щодня за останній тиждень помирали по 40-50 людей. У суботу вийде статистика, що за минулу добу померло 54 особи.

Ситуація дуже складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень наразі немає, – запевнив Кличко.

Водночас він зазначив, що столиця сьогодні є лідером із вакцинації серед інших українських міст та областей. Всього з початку кампанії з вакцинації у столиці здійснено близько 2 млн. 200 тис. щеплень.

Як повідомлялося, Київ відправили до "червоної" зони з 1 листопада.