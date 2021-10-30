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30 октября 2021, 11:01 215

Рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев

30 октября 2021, 11:01 215
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Фото из открытых источников
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В Украине новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев

Об этом сообщается на Facebook-странице Минздрава, передает RegioNews.

Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн человек.

За сутки 29 октября в Украине 317 209 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы - 84 511 людей.

От начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 400 008 прививок, - напоминают в Минздраве.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

Как сообщалось, премьер озвучил количество имеющихся доз COVID-вакцин в Украине.

Также МОЗ дало официальное разъяснение, когда и кому нельзя делать COVID-прививки.

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