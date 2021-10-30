В Ивано-Франковске желающие привиться заблокировали медиков после окончания рабочего дня

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В Ивано-Франковске после закрытия центра вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" желающие получить прививку от коронавируса заблокировали медиков и требовали сделать укол всем, кто стоял в очереди

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Центр первичной медицинской и консультативной диагностики" в Facebook, передает RegioNews.

Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не провакцинируют всех до последнего посетителя, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после многочисленных переговоров при вмешательстве правоохранителей ситуация на сегодня исчерпана, а медики доработали свою смену.

Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для Вас и с Вами, но они являются обычными людьми, мамами, дочерьми и женами. И, иногда, просто уставшими и заработанными людьми, - сказано в сообщении.

По данным изидання galka.if.ua, в центре вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" закончилась вакцина. В пункте работали две бригады медиков. Всю вакцину – около 370 доз – использовали, а еще партии не привезли. Из-за этого возникла очередь и напряженная ситуация.

Как сообщалось, за вчерашний день зафиксирован рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев.