С сегодняшнего дня в "красную" зону эпиднопасности перешли еще семь областей - Шмыгаль

Фото из открытых источников

Премьер-министр констатировал, что еще семь областей перешли в "красную" карантинную зону

Об этом написал глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня в "красную" зону эпиднебезопасности перешли еще 7 областей. Единственный путь преодолеть пандемию COVID - 19-это вакцинация, - написал Шмигаль.

По данным МОЗ, по состоянию на сегодня, 30 октября уже 15 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 8 регионов, и два все еще находятся в "желтой".

В "красную" зону (с самыми жесткими ограничениями) попали области: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская (с сегодняшнего дня), Запорожская, Ивано-Франковская (с сегодняшнего дня), Киевская (с сегодняшнего дня), Луганская (с сегодняшнего дня), Львовская (с сегодняшнего дня), Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая (с сегодняшнего дня), Черниговская (с сегодняшнего дня).

"Красная" зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.

"Оранжевая" зона: г. Киев и области: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.

В" желтой " зоне остались только Закарпатская и Кировоградская области.

Как сообщалось, сегодня зафиксировано более 26 тысяч случаев за сутки COVID-29 в Украине.

Также вчера министр Ляшко заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется.