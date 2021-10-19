В Украине появился виртуальный музей российской агрессии - министр

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В Украине начал работу виртуальный музей российской агрессии. В Минкульте считают, что это упростит доказательство аннексии Крыма

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко

"Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма. Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014-го года. Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения можно полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков", - рассказал министр

По его словам, в подальному чиновники намерены продемонстрировать "кейсы от оккупации Донбасса". Ткаченко добавил, что предполагается и англоязычная версия

"Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - резюмировал Александр Ткаченко