В Киеве СБУ разоблачила "теневую" схему денежных переводов в Крым
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов на временно оккупированную территорию АР Крым
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они обошли украинское законодательство и чтобы вывести "виртуальные" средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины.
В ходе обыска, проведенного в киевском офисе, правоохранители изъяли:
- более 750 тыс. долларов;
- почти 650 тыс. евро;
- значительные средства в отечественной валюте.
Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили незаконный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома".
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