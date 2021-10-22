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22 октября 2021, 17:21 73

В Киеве СБУ разоблачила "теневую" схему денежных переводов в Крым

22 октября 2021, 17:21 73
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Фото: из открытых источников
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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов на временно оккупированную территорию АР Крым

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они обошли украинское законодательство и чтобы вывести "виртуальные" средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины.

В ходе обыска, проведенного в киевском офисе, правоохранители изъяли:

  • более 750 тыс. долларов;
  • почти 650 тыс. евро;
  • значительные средства в отечественной валюте.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили незаконный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома".

обыски СБУ Крым деньги криптовалюта

 
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