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28 октября 2021, 12:44 171

Предпринимателя из Винницкой области разоблачили на продаже фиктивных COVID-сертификатов

28 октября 2021, 12:44 171
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Фото: из открытых источников
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В Винницкой области разоблачили деятельность дельцов, которые торговали поддельными документами о вакцинации. Они за 250 евро вносили данные клиентов в электронную систему здравоохранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По предварительной информации, винницкий предприниматель наладил продажу фиктивных сертификатов о вакцинации с внесением информации в электронную систему здравоохранения. К такой деятельности он привлек медицинских работников.

Вакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, которые отражались в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту работы семейного врача в г. Хмельницком и предпринимателя в г. Виннице изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.

Ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.

обыски полиция мошенники подделка covid-сертификат

 
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