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29 октября 2021, 21:39 11

"Укрпочта" разыграет между привитыми сотрудниками миллион

29 октября 2021, 21:39 11
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FB ИГорь Смелянский
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Акционерное общество "Укрпочта" разыграет между вакцинированными от COVID-19 сотрудниками денежные призы на общую сумму 1 млн гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook гендиректора компании Игоря Смелянского

"Между вакцинированными сотрудниками будет разыграно более 1 миллиона гривен. Призы будут от 1 000 до 5 000 грн и суперприз – 50 000 грн. Эти деньги будут разыграны среди тех работников компании, кто вакцинировался 1-ю или 2-мя дозами", - написал глава компании

Он выразил надежду, что это станет дополнительной мотивацией, чтобы сотрудники компании вакцинировались.

Уточняется, что сейчас в Укрпочте вакцинировались треть сотрудников.

По данным Минздрава, 28 октября вакцинировались от COVID-19 почти 290 тысяч украинцев. Первую дозу вакцины получили 214 тысяч, друга 75. С начала вакцинальной кампании двумя дозами вакцинировано более 7 миллионов человек.

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