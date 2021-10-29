Экс-депутат Савченко и ее сестра получили подозрение за "липовый" COVID-сертификат

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Об этом пишет RegioNews со ссылками на Faccebook министра внутренних дел Дениса Монастырского

"Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - отметил чиновник.

Министр напомнил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы.

"Все, кто задумывается купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни через одно такое решение"

Напомним, что о задержание Савченко сообщил 22 октября министр внутренних дел Денис Монастырский. Ее задержали в Борисполе с поддельным COVID-сертификатом

"Сегодня начато более 800 уголовных производств относительно поддельных сертификатов вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, как подделала сертификат, но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом. Могу сказать, что некоторые из бывших ваших коллег также, к сожалению, пользуются такими сертификатами. Сегодня как раз была выявлена ситуация по поддельному сертификату экс-народного депутата Надежды Савченко", - сказал Монастырский.