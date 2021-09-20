На Донетчине зафиксировали землетрясение

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В Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления пока не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного Центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 км на юго-запад от города Доброполье.

Землетрясение может ощущаться отдельными людьми которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения", - говорится в сообщении.

Последнее землетрясение из указанного района было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.

Напомним, 4 июня вблизи села Манява Богородчанского в Карпатах зафиксировали землетрясение.