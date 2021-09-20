На Донетчине зафиксировали землетрясение
В Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления пока не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного Центра специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 км на юго-запад от города Доброполье.
Землетрясение может ощущаться отдельными людьми которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения", - говорится в сообщении.
Последнее землетрясение из указанного района было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.
Напомним, 4 июня вблизи села Манява Богородчанского в Карпатах зафиксировали землетрясение.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"