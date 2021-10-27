В Раде обещают взять на контроль расследование смертельного ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний мажор

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Парламент будет держать на контроле расследование уголовного производства по факту совершения ДТП на проспекте Гагарина

Как пишет RegioNews, об этом в соцсети сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов.

"Требую от правоохранительных органов быстрого, объективного и беспристрастного досудебного расследования. Человек, воспитанный системной безнаказанностью, несмотря на возраст, должен понести суровое и справедливое наказание! А как народный депутат обеспечу парламентский контроль за расследованием этого резонансного события. Чем думали родители этого "героя", для меня остается загадкой. У кого есть желание посадить свое несовершеннолетнее чадо за руль авто, посмотрите видео", - написал Бакумов.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождение без водительского удостоверения.