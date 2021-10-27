Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали, был ли 16-летний мажор пьяным

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16-летний Николай Харьковский, совершивший смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезвым

Об этом 27 октября во время брифинга сказал начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников, пишет RegioNews.

Он заявил, что сразу после ДТП водителя Infiniti доставили в больницу, где установили отсутствие показаний к госпитализации. После этого Харьковского доставили в наркологический центр, где проверили на состояние опьянения с помощью "Драггера".

"У него 0%. Отобранные образцы мочи. На сегодня есть акт, что он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сказал Умников.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.