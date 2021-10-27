Смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет

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В Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим стоявшим автомобилем марки Skoda", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель красного Chevrolet погиб на месте, а водителя и пассажиров автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное. На настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлено сотрудниками полиции и следователями – более 100 км/ч", - добавили в полиции.

Сколько лет было водителю Chevrolet и какой возраст водителя Infiniti пока не уточняется, но известно, что среди травмированных есть несовершеннолетние. По данным полиции, за рулем обоих авто были мужчины, а среди пассажиров Infiniti – мужчина и женщина.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в аварии погибли три человека, еще трое пострадали. В Красноградском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.